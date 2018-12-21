Venezolano Carlos Pino: "Si yo fuera un peligro para Colombia, debieron haberme detenido" - Runrun

El venezolano Carlos Pino, quien trabajaba como asesor para la embajada de Caracas en Bogotá y fue expulsado de Colombia esta semana, afirmó que no es un peligro para la seguridad del país vecino y que, de ser así, las autoridades de esa nación debieron haberlo detenido y no expulsado.
“Si yo fuera un peligro para la seguridad de Colombia, lo más obvio que pudieron haber hecho las autoridades colombianas era haberme detenido y mostrar las pruebas”, explicó en una entrevista a la colombiana Blu Radio.
Añadió que detrás de su caso hay una novela “tramada de un absurdo” y agregó que está dispuesto a regresar a Colombia a verificar cuáles son los delitos de los que se le está acusando.
Sobre un episodio ocurrido en 1999, año en el que fue detenido en una operación del Ejército Nacional contra un campamento de las Farc en Vichada, Pino aclaró que ese proceso precluyó y que ese no puede ser el argumento para justificar su expulsión.
Más información en Blu Radio.
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