Hiperinflación de 1.370.000% prevé FMI al finalizar 2018 - Runrun

LA TASA DE INFLACION ANUAL DE VENEZUELA podría alcanzar a 1.370.000% a finales de 2018, ya que el Gobierno no logra cubrir un déficit presupuestario creciente imprimiendo dinero, indicó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe.
Esa estimación incluida en la “Perspectiva de la economía mundial” del organismo financiero es superior a la previsión de 1.000.000% que el Fondo realizó en julio y más de cien veces más rápida que su estimación de enero de 13.000%, publica El Universal.
En documento reciente del FMI destacó que “los precios al consumidor aumentarán 10.000.000% en 2019”.
Mientras tanto, el ente financiero internacional mantuvo su pronóstico económico para Venezuela sin cambios desde julio, manteniendo su estimación de que el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá 18% en 2018, lo que representa un tercer año consecutivo de caída de dos dígitos a medida que la producción de petróleo disminuye y aumenta la inestabilidad política.
Y advirtió que “años de políticas equivocadas sumadas a un declive en la producción en la importante industria del petróleo del país a un mínimo de setenta años han hundido la economía.
Sin embargo, incluso con la caída de reservas de divisas y la creciente escasez de alimentos y medicamentos, la administración del presidente Nicolás Maduro se resistió en gran medida a levantar una complicada red de controles de precios y divisas que los economistas opinan que es un contribuyente importante a la crisis financiera de Venezuela”.
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