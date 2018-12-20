Trabajador del Metro de Caracas: "Ya estamos casi en un paro técnico" - Runrun

“El sistema Metro de Caracas ya está colapsado. Ya estamos casi en un paro técnico y lo ve el usuario a diario. Es un viacrucis “, afirmó Jhonny León, un trabajador del Metro de Caracas que acaba de recibir su jubilación.
León recuerda que aquella empresa eficiente de los 80, hoy está trabajando en medio de la precariedad. Ni siquiera en el área administrativa tienen papel, explicó. Más grave aún: los obreros no tienen las herramientas necesarias para reparar las máquinas o trenes que se dañan, ni tampoco para atender con prontitud las emergencias que se suscitan todos los días.
Todo el cúmulo de problemas se plasma en los recorridos, lamentó. Aquellos traslados que se podían hacer entre 20 o 30 minutos hoy pueden tardar una y hasta dos horas, relató el trabajador. La flota de trenes está incompleta. Más de la mitad está paralizada por falta de repuestos y, por eso, los tiempos de espera en la Línea 1 son de entre 5 y 10 minutos, mientras que en las Líneas 2 y 3 son de 20 minutos y hasta de media hora.
“No hay ningún ente oficial que explique esa situación y por eso nosotros lo hacemos, porque tenemos ese sentido de pertenencia”, sentenció León en nombre de un grupo de empleados del sistema.
También denunció que 70% de las escaleras mecánicas están paralizadas y que ninguna de las casetas secundarias de las estaciones está abierta. Además, el servicio de Metrobús opera con apenas una o dos unidades por ruta
“Hay deserción laboral, renuncias masivas”, destacó León, quien agregó que en la actualidad el Metro de Caracas cuenta con 6.500 trabajadores, apenas la mitad de lo que tenía hace 10 años. Todo ha provocado que exista alrededor de 7 u 8 estaciones que no abran en horario completo, de 5 am a 11 pm, tal como lo establece el horario del servicio, según reclamó.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9zaW5sdXoucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDA3L3JlcG9ydGFuLWFwYWdvbi1lbi12YXJpYXMtem9uYXMtZGUtY2FyYWNhcy15LXZhcmdhcy8iIHRpdGxlPSJSZXBvcnRhbiBhcGFnw7NuIGVuIHZhcmlhcyB6b25hcyBkZSBDYXJhY2FzIHkgVmFyZ2FzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXBhZ8OzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDA3L3JlcG9ydGFuLWFwYWdvbi1lbi12YXJpYXMtem9uYXMtZGUtY2FyYWNhcy15LXZhcmdhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SZXBvcnRhbiBhcGFnw7NuIGVuIHZhcmlhcyB6b25hcyBkZSBDYXJhY2FzIHkgVmFyZ2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9Ob3Rhcy1SUkVTLTcuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NDM3L21ldHJvLWRlLWNhcmFjYXMtcG9kcmEtZW1iYXJnYXItYWN0aXZvcy1kZS1vZGVicmVjaHQteS1zZWd1cm9zLWNhcm9uaS1wb3Itb3JkZW4tZGVsLXRzai8iIHRpdGxlPSJNZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIHBvZHLDoSBlbWJhcmdhciBhY3Rpdm9zIGRlIE9kZWJyZWNodCB5IFNlZ3Vyb3MgQ2Fyb27DrSBwb3Igb3JkZW4gZGVsIFRTSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhc28gT2RlYnJlY2h0PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQ0MzcvbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy1wb2RyYS1lbWJhcmdhci1hY3Rpdm9zLWRlLW9kZWJyZWNodC15LXNlZ3Vyb3MtY2Fyb25pLXBvci1vcmRlbi1kZWwtdHNqLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1ldHJvIGRlIENhcmFjYXMgcG9kcsOhIGVtYmFyZ2FyIGFjdGl2b3MgZGUgT2RlYnJlY2h0IHkgU2VndXJvcyBDYXJvbsOtIHBvciBvcmRlbiBkZWwgVFNKPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9NRVRST0RFQ0FSQUNBUy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjQzNzgvbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy1wcmVzdGFyYS1zZXJ2aWNpby1ncmF0dWl0by1lc3RlLWRvbWluZ28tcG9yLWVsZWNjaW9uZXMzNjQzNzgvIiB0aXRsZT0iTWV0cm8gZGUgQ2FyYWNhcyBwcmVzdGFyw6Egc2VydmljaW8gZ3JhdHVpdG8gZXN0ZSBkb21pbmdvIHBvciBlbGVjY2lvbmVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZG9taW5nbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0Mzc4L21ldHJvLWRlLWNhcmFjYXMtcHJlc3RhcmEtc2VydmljaW8tZ3JhdHVpdG8tZXN0ZS1kb21pbmdvLXBvci1lbGVjY2lvbmVzMzY0Mzc4LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1ldHJvIGRlIENhcmFjYXMgcHJlc3RhcsOhIHNlcnZpY2lvIGdyYXR1aXRvIGVzdGUgZG9taW5nbyBwb3IgZWxlY2Npb25lczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvTWljaGFsUGVuZm9sZF8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjM5OTcvZWwtbXVzaXUtcGVuZm9sZC0xOTMwLTIwMTgtbWljaGFlbC1wZW5mb2xkLWRlc3BpZGUtYS1zdS1wYWRyZS1hbnRob255LyIgdGl0bGU9IkVsIE11c2l1IFBlbmZvbGQgKDE5MzAtMjAxOCk6IE1pY2hhZWwgUGVuZm9sZCBkZXNwaWRlIGEgc3UgcGFkcmUgQW50aG9ueSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFudGhvbnkgUGVuZm9sZDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjM5OTcvZWwtbXVzaXUtcGVuZm9sZC0xOTMwLTIwMTgtbWljaGFlbC1wZW5mb2xkLWRlc3BpZGUtYS1zdS1wYWRyZS1hbnRob255LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIE11c2l1IFBlbmZvbGQgKDE5MzAtMjAxOCk6IE1pY2hhZWwgUGVuZm9sZCBkZXNwaWRlIGEgc3UgcGFkcmUgQW50aG9ueTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvTUVUUk9DQVJBQ0FTLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MTgzNy9wb3ItdGVyY2VyYS12ZXotZW4tbGEtc2VtYW5hLXJlcG9ydGFuLXJldHJhc28tZW4tbGluZWEtMS1kZWwtbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy8iIHRpdGxlPSJQb3IgdGVyY2VyYSB2ZXogZW4gbGEgc2VtYW5hIHJlcG9ydGFuIHJldHJhc28gZW4gbMOtbmVhIDEgZGVsIE1ldHJvIGRlIENhcmFjYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hZ3VhIHNhbHVkPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjE4MzcvcG9yLXRlcmNlcmEtdmV6LWVuLWxhLXNlbWFuYS1yZXBvcnRhbi1yZXRyYXNvLWVuLWxpbmVhLTEtZGVsLW1ldHJvLWRlLWNhcmFjYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UG9yIHRlcmNlcmEgdmV6IGVuIGxhIHNlbWFuYSByZXBvcnRhbiByZXRyYXNvIGVuIGzDrW5lYSAxIGRlbCBNZXRybyBkZSBDYXJhY2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
9