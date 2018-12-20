¿Qué hay detrás de la expulsión del asesor de la embajada de Venezuela en Colombia? - Runrun

“La presencia en el territorio nacional del señor Carlos Manuel Pino García resulta negativa puesto que las actividades realizadas atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social en Colombia”.
Así lo indica la resolución de Migración Colombia en la que se ordena la expulsión del ciudadano venezolano, empleado de la misión diplomática de ese país en Colombia.
Y si bien el documento no entrega datos adicionales, el diario El Tiempo de Colombia estableció que a organismos de inteligencia llegó información que señala que Pino, de 62 años, venía asistiendo a reuniones con ciudadanos cubanos, nicaragüenses y bolivianos, en las que se habrían tejido planes de desestabilización del orden público en Colombia.
“Se indaga infiltración en marchas estudiantes de protesta y en asentamientos de migrantes”, señala la información allegada y agrega que también estaban torpedeando el proyecto de ley que busca bloquear en Colombia empresas vinculadas al régimen de Maduro, habilitando una especie de ‘Lista Clinton’.
Más información en El Tiempo.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9Ob3Rhcy1SUkVTLTIyLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjU1MS9jb2xvbWJpYS1leHB1bHNhLWEtdmVuZXpvbGFuby1hc2Vzb3ItZGUtZW1iYWphZGEtZGUtY2FyYWNhcy1lbi1ib2dvdGEvIiB0aXRsZT0iQ29sb21iaWEgZXhwdWxzYSBhIHZlbmV6b2xhbm8gYXNlc29yIGRlIGVtYmFqYWRhIGRlIENhcmFjYXMgZW4gQm9nb3TDoSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhcmxvcyBNYW51ZWwgUGlubyBHYXJjw61hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY1NTEvY29sb21iaWEtZXhwdWxzYS1hLXZlbmV6b2xhbm8tYXNlc29yLWRlLWVtYmFqYWRhLWRlLWNhcmFjYXMtZW4tYm9nb3RhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNvbG9tYmlhIGV4cHVsc2EgYSB2ZW5lem9sYW5vIGFzZXNvciBkZSBlbWJhamFkYSBkZSBDYXJhY2FzIGVuIEJvZ290w6E8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL0l2YcyBbkR1cXVlXzIuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDg5L2R1cXVlLWRlc2VzdGltYS1jZXJyYXItbGEtZnJvbnRlcmEtcGFyYS1uby1lbXBlb3Jhci1zaXR1YWNpb24tZGUtbWlncmFudGVzLyIgdGl0bGU9IkR1cXVlIGRlc2VzdGltYSBjZXJyYXIgbGEgZnJvbnRlcmEgcGFyYSBubyBlbXBlb3JhciBzaXR1YWNpw7NuIGRlIG1pZ3JhbnRlcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbG9tYmlhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY0ODkvZHVxdWUtZGVzZXN0aW1hLWNlcnJhci1sYS1mcm9udGVyYS1wYXJhLW5vLWVtcGVvcmFyLXNpdHVhY2lvbi1kZS1taWdyYW50ZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RHVxdWUgZGVzZXN0aW1hIGNlcnJhciBsYSBmcm9udGVyYSBwYXJhIG5vIGVtcGVvcmFyIHNpdHVhY2nDs24gZGUgbWlncmFudGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMy9WZW5lem9sYW5vc0VuQ29sb21iaWEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDgxL2NvbG9tYmlhLWNpZXJyYS1lbC0yMDE5LWNvbi1tYXMtZGUtMTEtbWlsbG9uZXMtZGUtdmVuZXpvbGFub3MtZW4tZWwtcGFpcy8iIHRpdGxlPSJDb2xvbWJpYSBjaWVycmEgZWwgMjAxOSBjb24gbcOhcyBkZSAxLDEgbWlsbG9uZXMgZGUgdmVuZXpvbGFub3MgZW4gZWwgcGHDrXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DaHJpc3RpYW4gS3LDvGdlciBTYXJtaWVudG88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQ4MS9jb2xvbWJpYS1jaWVycmEtZWwtMjAxOS1jb24tbWFzLWRlLTExLW1pbGxvbmVzLWRlLXZlbmV6b2xhbm9zLWVuLWVsLXBhaXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q29sb21iaWEgY2llcnJhIGVsIDIwMTkgY29uIG3DoXMgZGUgMSwxIG1pbGxvbmVzIGRlIHZlbmV6b2xhbm9zIGVuIGVsIHBhw61zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOS92ZW5lenVlbGEtbWlncmFjaW9uLTI2NDgucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjYzODIvY29tby1zZXJhLWVsLXBsYW4tZGUtbGEtb251LXBhcmEtYXRlbmRlci1hLWxvcy1taWdyYW50ZXMtdmVuZXpvbGFub3MvIiB0aXRsZT0iwr9Dw7NtbyBzZXLDoSBlbCBwbGFuIGRlIGxhIE9OVSBwYXJhIGF0ZW5kZXIgYSBsb3MgbWlncmFudGVzIHZlbmV6b2xhbm9zPyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFDTlVSPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2NjM4Mi9jb21vLXNlcmEtZWwtcGxhbi1kZS1sYS1vbnUtcGFyYS1hdGVuZGVyLWEtbG9zLW1pZ3JhbnRlcy12ZW5lem9sYW5vcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj7Cv0PDs21vIHNlcsOhIGVsIHBsYW4gZGUgbGEgT05VIHBhcmEgYXRlbmRlciBhIGxvcyBtaWdyYW50ZXMgdmVuZXpvbGFub3M/PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9Ob3Rhcy1SUkVTLTUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1OTAxL2NvbG9tYmlhLW9yZ2FuaXphLXJlZnVlcnpvLWVzcGVjaWFsLXBvci1lbnRyYWRhLWRlLXZlbmV6b2xhbm9zLWVuLW5hdmlkYWQvIiB0aXRsZT0iQ29sb21iaWEgb3JnYW5pemEgcmVmdWVyem8gZXNwZWNpYWwgcG9yIGVudHJhZGEgZGUgdmVuZXpvbGFub3MgZW4gTmF2aWRhZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNocmlzdGlhbiBLcsO8Z2VyPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjU5MDEvY29sb21iaWEtb3JnYW5pemEtcmVmdWVyem8tZXNwZWNpYWwtcG9yLWVudHJhZGEtZGUtdmVuZXpvbGFub3MtZW4tbmF2aWRhZC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db2xvbWJpYSBvcmdhbml6YSByZWZ1ZXJ6byBlc3BlY2lhbCBwb3IgZW50cmFkYSBkZSB2ZW5lem9sYW5vcyBlbiBOYXZpZGFkPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
3
Enviar Comentarios