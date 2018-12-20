Vázquez: Uruguay seguirá condenando las violaciones de DDHH en Venezuela

EL PRESIDENTE DE URUGUAY, TABARÉ VÁZQUEZ, se manifestó en contra de la situación de Venezuela, especialmente por la violación de Derechos Humanos sistemática ejecutada por el Gobierno.
“Uruguay seguirá condenando las actitudes violatorias de los Derechos Humanos en Venezuela”, declaró el Jefe de Estado.
Al respecto, acotó que mantendrá las denuncias y exigencias de liberación de los presos políticos privados de derechos en territorio venezolano. De igual forma, se comprometió a tenderle la mano a los migrantes que salgan del país para huir de esta crisis.
Vázquez dijo que ha sido uno de los detractores del gobierno de Nicolás Maduro, lo que se puede comprobar por sus 29 declaraciones públicas sobre la situación de Venezuela y el rechazo hacia la misma.
“Nos hemos manifestado sobre la situación siempre que ha sido necesario. Lo hemos hecho individualmente y con Argentina, Brasil y Paraguay en el seno de Mercosur. El 5 de agosto acordamos la suspensión de Venezuela del bloque regional, la sanción más grave prevista en el protocolo de Ushuaia”, indicó Vásquez.
A pesar de este aparente rechazo hacia la política de Maduro, el mandatario uruguayo dice que se pone a disposición para resolver cualquier disputa política del país, al postularse como intermediario.
“Si se nos pide y se dan garantías de trabajar en profundidad, que Uruguay actúe intermediando, vamos a actuar pronto para tenderle una mano al pueblo venezolano”, recalcó.
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