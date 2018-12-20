Panamá retiene a 174 venezolanos por irregularidades de estatus migratorio

UN TOTAL DE 481 EXTRANJEROS, en su mayoría colombianos y venezolanos, fueron retenidos entre enero y noviembre pasados por los agentes de Migración de Panamá por diversas faltas legales relacionas con su estatus migratorio, informó este miércoles una fuente oficial.
El 37 % de los retenidos son hombres y 63 % mujeres, y lo fueron por haber incurrido principalmente en irregularidades como trabajar sin el permiso correspondiente (116), tener la estadía vencida (105) o contar con antecedentes penales (71).
La mayoría de los retenidos son ciudadanos colombianos (181), seguidos de venezolanos (174), dominicanos (49), nicaragüenses (38), filipinos (12) y otros países (27).
Además de las retenciones se ha dado la verificación de 3.944 personas en diversos operativos realizados por los agentes de migración a nivel nacional, señaló el Servicio de Migración de Panamá.
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