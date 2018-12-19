Banesco incrementó el límite diario para las operaciones en puntos de venta - Runrun

Banesco informó este miércoles 19 de diciembre que los montos diarios para las operaciones efectuadas a través de los puntos de venta, fueron incrementados.
Las tarjetas de débito Maestro, Clásica, Electrónica, Pensionados, Plan Estrella o UNE tienen ahora un límite máximo en puntos de venta de Bs.S 200.000, mientras que las tarjetas de débito Maestro Gold y Maestros Jurídica, Bs.S 300.000. Estos límites aplican para la sumatoria de todas las operaciones realizadas el mismo día.
Al cierre del 30 de noviembre, la entidad bancaria suma 109.388 puntos de venta en todo el país, en ese sentido solicitó a los comercios que poseen sus puntos de venta no realizar recargos adicionales por el uso de tarjetas de ningún tipo y exhortó a sus clientes a no permitirlos.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9CYW5lc2NvLS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjMyMDcvYmFuZXNjby1oYWJpbGl0YS1vcGNpb24tZGUtbm90aWZpY2FjaW9uLXBhcmEtb3BlcmFyLWxhLWJhbmNhLWRpZ2l0YWwtZnVlcmEtZGVsLXBhaXMvIiB0aXRsZT0iQmFuZXNjbyBoYWJpbGl0YSBvcGNpw7NuIGRlIG5vdGlmaWNhY2nDs24gcGFyYSBvcGVyYXIgbGEgYmFuY2EgZGlnaXRhbCBmdWVyYSBkZWwgcGHDrXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5iYW5jYSBwcml2YWRhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjMyMDcvYmFuZXNjby1oYWJpbGl0YS1vcGNpb24tZGUtbm90aWZpY2FjaW9uLXBhcmEtb3BlcmFyLWxhLWJhbmNhLWRpZ2l0YWwtZnVlcmEtZGVsLXBhaXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmFuZXNjbyBoYWJpbGl0YSBvcGNpw7NuIGRlIG5vdGlmaWNhY2nDs24gcGFyYSBvcGVyYXIgbGEgYmFuY2EgZGlnaXRhbCBmdWVyYSBkZWwgcGHDrXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL2JhbmVzY28tNC5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTk1NTkvcHJvcnJvZ2FuLWludGVydmVuY2lvbi1hLWJhbmVzY28tcG9yLW90cm9zLTEyMC1kaWFzLyIgdGl0bGU9IlByb3Jyb2dhbiBpbnRlcnZlbmNpw7NuIGEgQmFuZXNjbyBwb3Igb3Ryb3MgMTIwIGTDrWFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFuZXNjbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzU5NTU5L3Byb3Jyb2dhbi1pbnRlcnZlbmNpb24tYS1iYW5lc2NvLXBvci1vdHJvcy0xMjAtZGlhcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Qcm9ycm9nYW4gaW50ZXJ2ZW5jacOzbiBhIEJhbmVzY28gcG9yIG90cm9zIDEyMCBkw61hczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDMvYmFuZXNjby1zZWRlLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1ODQ1Ni9sYS10YXJqZXRhLWRlLWRlYml0by1kZS1iYW5lc2NvLWFob3JhLW5vLXZlbmNlLyIgdGl0bGU9IkxhIHRhcmpldGEgZGUgZMOpYml0byBkZSBCYW5lc2NvIGFob3JhIG5vIHZlbmNlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFuZXNjbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzU4NDU2L2xhLXRhcmpldGEtZGUtZGViaXRvLWRlLWJhbmVzY28tYWhvcmEtbm8tdmVuY2UvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGEgdGFyamV0YSBkZSBkw6liaXRvIGRlIEJhbmVzY28gYWhvcmEgbm8gdmVuY2U8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2JhbmVzY29wYWdvbW92aWwuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzUxNjgxL2JhbmVzY28taW5jcmVtZW50by1sb3MtbGltaXRlcy1kaWFyaW9zLXBhcmEtb3BlcmFjaW9uZXMtZW4tY2FuYWxlcy1lbGVjdHJvbmljb3MvIiB0aXRsZT0iQmFuZXNjbyBpbmNyZW1lbnTDsyBsb3MgbMOtbWl0ZXMgZGlhcmlvcyBwYXJhIG9wZXJhY2lvbmVzIGVuIGNhbmFsZXMgZWxlY3Ryw7NuaWNvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhbmVzY288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM1MTY4MS9iYW5lc2NvLWluY3JlbWVudG8tbG9zLWxpbWl0ZXMtZGlhcmlvcy1wYXJhLW9wZXJhY2lvbmVzLWVuLWNhbmFsZXMtZWxlY3Ryb25pY29zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJhbmVzY28gaW5jcmVtZW50w7MgbG9zIGzDrW1pdGVzIGRpYXJpb3MgcGFyYSBvcGVyYWNpb25lcyBlbiBjYW5hbGVzIGVsZWN0csOzbmljb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L21haXF1ZXRpYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTA0NDkvY2llcnJhbi1lbnRpZGFkZXMtYmFuY2FyaWFzLXF1ZS1vcGVyYWJhbi1lbi1lbC1hZXJvcHVlcnRvLWludGVybmFjaW9uYWwtZGUtbWFpcXVldGlhY2llcnJhbi1lbnRpZGFkZXMtYmFuY2FyaWFzLXF1ZS1vcGVyYWJhbi1lbi1lbC1hZXJvcHVlcnRvLWludGVybmFjaW9uYWwtZGUtbWFpcXVldGlhLyIgdGl0bGU9IkNpZXJyYW4gZW50aWRhZGVzIGJhbmNhcmlhcyBxdWUgb3BlcmFiYW4gZW4gZWwgYWVyb3B1ZXJ0byBpbnRlcm5hY2lvbmFsIGRlIE1haXF1ZXTDrWEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BZXJvcHVlcnRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNTA0NDkvY2llcnJhbi1lbnRpZGFkZXMtYmFuY2FyaWFzLXF1ZS1vcGVyYWJhbi1lbi1lbC1hZXJvcHVlcnRvLWludGVybmFjaW9uYWwtZGUtbWFpcXVldGlhY2llcnJhbi1lbnRpZGFkZXMtYmFuY2FyaWFzLXF1ZS1vcGVyYWJhbi1lbi1lbC1hZXJvcHVlcnRvLWludGVybmFjaW9uYWwtZGUtbWFpcXVldGlhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNpZXJyYW4gZW50aWRhZGVzIGJhbmNhcmlhcyBxdWUgb3BlcmFiYW4gZW4gZWwgYWVyb3B1ZXJ0byBpbnRlcm5hY2lvbmFsIGRlIE1haXF1ZXTDrWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=