Banesco incrementó el límite diario para las operaciones en puntos de venta - Runrun

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Banesco incrementó el límite diario para las operaciones en puntos de venta

El Pitazo19 diciembre, 20181min2

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Banesco informó este miércoles 19 de diciembre que los montos diarios para las operaciones efectuadas a través de los puntos de venta, fueron incrementados.

Las tarjetas de débito Maestro, Clásica, Electrónica, Pensionados, Plan Estrella o UNE tienen ahora un límite máximo en puntos de venta de Bs.S 200.000, mientras que las tarjetas de débito Maestro Gold y Maestros Jurídica, Bs.S 300.000. Estos límites aplican para la sumatoria de todas las operaciones realizadas el mismo día.

Al cierre del 30 de noviembre, la entidad bancaria suma 109.388 puntos de venta en todo el país, en ese sentido solicitó a los comercios que poseen sus puntos de venta no realizar recargos adicionales por el uso de tarjetas de ningún tipo y exhortó a sus clientes a no permitirlos.

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