Privan de libertad a cuatro trabajadores de Venalum - Runrun

Este martes privaron de libertad a cuatro trabajadores de Venalum que se encontraban protestando por derechos laborales.
Los detenidos son José Hidalgo, Noel Gerdez, Néstor Morillo y Andrés Rojas, quienes fueron recluidos a la cárcel de La Pica en el estado Monagas.
Entre los delitos imputados se encuentran resistencia a la autoridad, supresión y paralización de la faena, obstaculización, agavillamiento y desacato.
Con ellos se suman 14 empleados arrestados de las Empresas Básicas, luego de casi 110 días de protestas en las cuales exigen derechos laborales “establecidos en la Constitución”.
A propósito de las detenciones, Carlos Pinto, sindicalista de Venalum, mencionó que “no nos van a callar, los trabajadores de las empresas básicas seguirán peleando por sus reivindicaciones y la activación de la producción de las empresas básicas”.
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