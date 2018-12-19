Liberaron a ocho detenidos por caso Óscar Pérez - Runrun

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Liberaron a ocho detenidos por caso Óscar Pérez

Redacción Runrun.es19 diciembre, 20182min7

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EL FORO PENAL A TRAVÉS DE su cuenta en Twitter informó que Juan Carlos Urdaneta, quien fue detenido en enero de este año por estar presuntamente vinculado con Óscar Pérez, obtuvo la libertad plena la tarde de este miércoles.

Mariana Ortega, abogada del Foro Penal, detalló que Williams Aguado y Antonio Pérez Cisneros, quienes fueron detenidos con Urdaneta, fueron enviados a juicio.

Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal dijo que siete personas fueron excarceladas, cuatro pasaron a ejecución de la pena por admisión de hechos y otros dos pasan a juicio privados de libertad.

*Noticia en desarrollo

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