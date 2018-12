Jair Bolsonaro dice que tomará medidas contra Venezuela y Cuba - Runrun

EL PRESIDENTE ELECTO DE BRASIL, JAIR BOLSONARO afirmó este martes 18 de diciembre que su gobierno tomará medidas “dentro del estado de derecho y la democracia” contra los gobiernos de Cuba y Venezuela.

El exmilitar de 63 años a través de video en vivo de Facebook reiteró que “ni el dictador cubano” Miguel Díaz-Canel ni el “dictador venezolano” Nicolás Maduro fueron invitados a su ceremonia de asunción el próximo 1 de enero en Brasilia.

“A fin cuentas es una fiesta de la democracia. Ahí no existen elecciones y cuando existen son sospechosas de fraude, entonces para nosotros no interesa”, declaró. “La mejor manera de apoyar al pueblo venezolano es no invitando al señor Nicolás Maduro”, dijo Bolsonaro.

Las opiniones frecuentes de Bolsonaro sobre Venezuela suponen un cambio en el Partido de los Trabajadores. El futuro mandatario ha descartado cualquier eventual intervención militar en Venezuela a pesar de las “serias dificultades” causadas por la “dictadura” de Maduro.

*Con información de AFP y Reuters

