EE.UU. desestimó información sobre la instalación de base rusa en La Orchila - Runrun

ROBERT PALLADINO, PORTAVOZ DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO de los Estados Unidos, fijó posición ante la presunta instalación de una base militar rusa en la isla de La Orchila, ubicada al este del archipiélago Los Roques.
“Francamente, ellos dicen muchas cosas y no voy a reaccionar a todo lo que dicen. Hoy no vamos a comentar más sobre la propaganda rusa, ¿de acuerdo? Gracias”, comentó Palladino durante una rueda de prensa.
La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional investiga la supuesta instalación de una base militar rusa en la isla La Orchila, luego de que la agencia rusa TASS informara sobre lapresencia militar extranjera en territorio venezolano.
Según reportes de la agencia de noticia rusa TASS, Rusia tiene planes de establecer una base militar en Venezuela, específicamente en la isla de La Orchila. Moscú había considerado esta posibilidad hasta 2008, y solo faltaría que el presidente Nicolás Maduro termine de dar su visto bueno
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