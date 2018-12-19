Colombia cierra el 2019 con más de 1,1 millones de venezolanos en el país - Runrun

Más de 1,1 millones de venezolanos que han huido de la crisis de su país viven actualmente en Colombia, cifra que podrá llegar hasta los 2 millones en 2019, informó hoy el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
“A hoy, estamos hablando que hay más de un millón cien mil hermanos venezolanos que se han radicado en nuestro país”, dijo Krüger en declaraciones divulgadas por su despacho en un video.
Al ser preguntado cuál es su pronóstico acerca del número de venezolanos que estarán viviendo en Colombia al acabar 2019, Krüger Sarmiento estimó que la cifra podría ser de hasta 2 millones.
“Si las cifras siguen como van hasta hoy, podemos estar hablando que a finales del próximo año (2019) podríamos tener 1,8 ó 2 millones de hermanos venezolanos en nuestro país”, aseguró el jefe de Migración Colombia.
Explicó que en la medida en que se agudice en Venezuela la falta de comida y sigan las condiciones precarias en salud “es natural que estas personas busquen un mejor futuro y claramente Colombia es un lugar que les da esas condiciones para vivir mejor”.
Recordó que Colombia no ha cerrado sus fronteras a Venezuela y que fue ese país el que lo hizo en 2015.
En ese sentido, el presidente colombiano, Iván Duque, desestimó hoy la posibilidad de cerrar las fronteras con Venezuela, como se ha planteado desde algunos sectores, y dijo que hacerlo en vez de mejorar la situación de los emigrantes la empeoraría.
Al detallar las cifras de este año, Krüger Sarmiento dijo que el 57 % de los venezolanos que se encuentran en Colombia, es decir más de 633.000 están en condición regular, mientras que un 16 % estará en proceso de regularización.
“Como Gobierno hemos venido trabajando en la identificación de aquella población venezolana que se encuentra dentro del territorio nacional. La idea de flexibilizar la normatividad no es solo un tema de facilitar la movilidad, sino de mitigar la irregularidad e incrementar la seguridad”, apostilló Krüger Sarmiento.
Respecto a la ubicación de la población venezolana en Colombia, dijo que en Bogotá están radicados la gran mayoría.
De otro lado, aseguró que tras la reapertura de la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), el pasado 27 de noviembre, más 550.000 venezolanos se han acogido a este beneficio, disminuyendo así, el paso irregular por zona de frontera.
Estas tarjetas fueron creadas por el Gobierno colombiano para facilitar en las fronteras el tránsito de venezolanos que huyen de la crisis del país petrolero.
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