El Mañanero de hoy #19Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #19Dic: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es18 diciembre, 20184min751

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EN HORAS DE LA MAÑANA del 18 de diciembre, usuarios de la red social Twitter reportaron una falla de energía en la ciudad de Caracas que dejó varios sectores de la capital sin luz. Denuncian que zonas como La Boyera, El Valle, Santa Fe, El Rosal, El Paraíso, Altos Mirandinos, Petare, Prados del Este, Centro, Minas de Baruta, entre otras.

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“La gran mayoría estamos conscientes de que el país hoy más que nunca reclama unidad, criterio, responsabilidad y sentido común; en ese caso nosotros que formamos parte de la directiva de la Asamblea Nacional, vamos a respetar el acuerdo suscrito por la MUD, para la instalación de una nueva directiva en el parlamento”, Henri Falcón, exgobernador de Lara y excandidato presidencial #18Dic.

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