MonitorDeVíctimas | Familia orquestó asesinato de un primo que se negaba a desalojarles una casa - Runrun

Un hombre, su esposa e hijastro asesinaron a Richard Guzmán Flores, el primo del primero. La familia quería que la víctima desalojara junto a su familia la casa que le habían alquilado hace años en Brisas de Propatria
EN EL SECTOR BRISAS DE PROPATRIA, parroquia Sucre, ocurrió un crimen singular el pasado 14 de diciembre. Un hombre, su esposa e hijastro asesinaron a Richard Guzmán Flores, primo del primero. ¿El motivo? Presuntamente lograr el desalojo de la vivienda que la víctima y su familia ocupaban como inquilinos “desde hacía años”.
Richard Guzmán tenía 39 años, se ganaba la vida como comerciante informal y tenía una niña de tres años. La esposa tiene siete meses de embarazo. Sus familiares relataron en la medicatura forense de Bello Monte que hace unos años su primo le alquiló una casa, pero desde hace meses tenían riñas por la devolución del inmueble. Al parecer Richard se negaba a irse de la vivienda por el estado de gestación de su pareja.
Los familiares de la víctima indicaron que el pasado 14 de diciembre se presentaron en su casa, alrededor de las 11:30 pm. En esa “visita”, la pareja de Guzmán escuchó que la esposa del primo le decía a su hijo de 17 años: ¡Mátalo!, ¡Qué lo mates, carajo! Luego, el joven sacó un arma de fuego y disparó tres veces contra Richard: dos disparos en el abdomen y uno en una mano.
Según denuncia de los familiares, desde principios de año ambas familias peleaban cada cierto tiempo, al punto que en una de esas discusiones se enfrentaron a golpes. El dueño de la casa quería sacar a su primo de la vivienda, pero por tener una niña y un bebé en camino, el hombre se negaba a marcharse.
Richard Guzmán fue trasladado al hospital Periférico de Catia, pero cuando llegó había perdido sus signos vitales.
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