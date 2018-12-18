Henri Falcón: "Respetaremos los acuerdos de la AN y apostamos a una transición democrática en Venezuela" - Runrun

ESTE MARTES EL EX CANDIDATO PRESIDENCIAL Y DIRIGENTE OPOSITOR, Henri Falcón, ratificó su compromiso así como el de Avanzada Progresista, de respetar los acuerdos previstos por los diputados de la Asamblea Nacional, en cuanto al nombramiento de su nueva directiva.
Manifestó que está comprometido con la búsqueda de la verdadera unidad dentro del bloque opositor, ya que según él es lo que reclama el país.
“La gran mayoría estamos conscientes de que el país hoy más que nunca reclama unidad, criterio, responsabilidad y sentido común; en ese caso nosotros que formamos parte de la directiva de la Asamblea Nacional, vamos a respetar el acuerdo suscrito por la MUD, para la instalación de una nueva directiva en el parlamento”, expresó Henri Falcón.
Señaló a su vez, que espera que esa nueva directiva del parlamento, este a la altura de la conducción que demanda el país, “y estoy seguro que así va a ocurrir; frente a esa posibilidad de acuerdo político que nos permita recuperar a Venezuela”.
El también ex Gobernador larense indicó, que Venezuela está sumida en la desesperanza, así como en la anarquía que genera un gobierno sin política, que excluye y que ha jugado con la dignidad de los más pobres y que ha puesto en una encrucijada a todos sus ciudadanos.
Por último Henri Falcón recalcó, que el primer paso para la negociación debe darlo el Gobierno y pasa por unas elecciones libres, así como la necesidad de re -institucionalizar el estado, por una política eficaz de recuperación de aparato productivo, el reconocimiento de la severa crisis humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano y la liberación de los presos políticos.
“El 10 de Enero debe producirse la presión necesaria, no solo desde la Asamblea Nacional, sino también desde la calle de manera cívica y pacífica, con acompañamiento internacional, para obligar al Gobierno a que apertura un proceso electoral en condiciones que permitan reconocer un resultado verdadero. La AN con su legitimidad, tiene todos elementos para sentar al Gobierno en la búsqueda de una transición democrática” concluyó Henri Falcón.
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