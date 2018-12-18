Audiencia preliminar de Requesens fue diferida para enero - Runrun

EL ABOGADO, JOEL GARCÍA, informó que la audiencia preliminar de, Juan Requesens, pautada para este martes, fue diferida para enero por solicitud del procurador General de la República, Reinaldo Muñoz.
“Nos acaban de informar de que la audiencia fue diferida; el motivo del diferimiento es porque el procurador general de la República, así lo solicitó”, dijo García, al indicar de que a pesar de que estos casos no están dentro de las funciones del procurador, él asistiría porque el “Estado figura como víctima”.
El defensor de Requesens denunció que las autoridades venezolanas han creado una “asociación para delinquir” porque están violando los derechos humanos de los presos políticos, al no respetar las fechas pautadas para las audiencias.
“Esto es una burla al poder judicial, a todos los imputados y es una burla a la defensa; sabemos que esto ya estaba orquestado, porque ni siquiera el Ministerio Publico se hizo presente, sino envío al auxiliar, (…) esto es lo que configura una asociación para delinquir y violar los derechos humanos, porque tanto el tribunal, los fiscales como todos los órganos de policía, se confabulan para que a una persona se les violen los derechos humanos”, dijo.
García hizo un llamado a la juez que lleva el caso para que se le otorgue casa por cárcel mientras que se aclaran su presunta implicación con el atentado al presidente Nicolás Maduro.
Requesens cumple 133 días presos en El Helicoide.
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