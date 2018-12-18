Macri exhorta a Mercosur a trabajar por la situación de Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA, MAURICIO MACRI asumió por segunda ve la presidencia pro témpore del Mercosur y durante el discurso de inauguración destacó que la región se encuentra en una “crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos”.
Durante su discurso reiteró la imperiosa necesidad de que el bloque regional trabaje “incansablemente” y de manera coordinada para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia en Venezuela“.
“No solo para resguardar los derechos de millones de venezolanos que escapan de la hambre y de la violencia y de la falta de oportunidades, sino también de la dura represión de su propio Gobierno”,apostilló Macri en referencia a las políticas de Nicolás Maduro.
Pese a ser Estado Parte del Mercosur, Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de miembro, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el bloque.
También asistieron a la cumbre el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez -quien le pasó el martillo a su homólogo argentino; el presidente de Brasil, Michel Temer; el de Paraguay, Mario Abdo Benítez; y el de Bolivia – Estado Asociado que se encuentra en proceso de adhesión-, Evo Morales.
Además, asistieron los cancilleres del resto de Estados Asociados del bloque, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8xMi9WZW5lenVlbGFCYW5kZXJhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY2NDMzL2VsLWNvcm9uZWwtdGllbmUtcXVpZW4tbGUtZXNjcmliYS1wb3Itb3JsYW5kby12aWVyYS1ibGFuY28vIiB0aXRsZT0iRWwgY29yb25lbCB0aWVuZSBxdWllbiBsZSBlc2NyaWJhLCBwb3IgT3JsYW5kbyBWaWVyYS1CbGFuY28iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jdWJhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2NjQzMy9lbC1jb3JvbmVsLXRpZW5lLXF1aWVuLWxlLWVzY3JpYmEtcG9yLW9ybGFuZG8tdmllcmEtYmxhbmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIGNvcm9uZWwgdGllbmUgcXVpZW4gbGUgZXNjcmliYSwgcG9yIE9ybGFuZG8gVmllcmEtQmxhbmNvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9tb25pdG9yMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY0MjgvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtcGllcmRlLWxhLXZpZGEtdW5hLWFtYS1kZS1jYXNhLXRyYXMtbGFuemFyc2UtZGUtY2FtaW9uZXRpY2EtZHVyYW50ZS1yb2JvLWVuLWVsLWp1bnF1aXRvLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yRGVWw61jdGltYXMgfCBQaWVyZGUgbGEgdmlkYSB1bmEgYW1hIGRlIGNhc2EgdHJhcyBsYW56YXJzZSBkZSBjYW1pb25ldGljYSBkdXJhbnRlIHJvYm8gZW4gRWwgSnVucXVpdG8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBKdW5xdWl0bzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2NDI4L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXBpZXJkZS1sYS12aWRhLXVuYS1hbWEtZGUtY2FzYS10cmFzLWxhbnphcnNlLWRlLWNhbWlvbmV0aWNhLWR1cmFudGUtcm9iby1lbi1lbC1qdW5xdWl0by8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgUGllcmRlIGxhIHZpZGEgdW5hIGFtYSBkZSBjYXNhIHRyYXMgbGFuemFyc2UgZGUgY2FtaW9uZXRpY2EgZHVyYW50ZSByb2JvIGVuIEVsIEp1bnF1aXRvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9uaWNvbGHMgXNtYWR1cm8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjY0MjYvbmljb2xhcy1ncmluY2gtcG9yLWVkd2FyZC1yb2RyaWd1cmV6LyIgdGl0bGU9Ik5pY29sw6FzIEdyaW5jaCwgcG9yIEVkd2FyZCBSb2Ryw61ndXJleiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmVjb25vbcOtYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjY0MjYvbmljb2xhcy1ncmluY2gtcG9yLWVkd2FyZC1yb2RyaWd1cmV6LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk5pY29sw6FzIEdyaW5jaCwgcG9yIEVkd2FyZCBSb2Ryw61ndXJlejwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvS2VpdGgtUm93bGV5LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY2NDIzL2JpZW5lc3Rhci1kZS1sb3MtdmVuZXpvbGFub3MtbnVlc3Ryby11bmljby1pbnRlcmVzLXBvci1jYXJsb3MtdmFsZXJvLyIgdGl0bGU9IkJpZW5lc3RhciBkZSBsb3MgdmVuZXpvbGFub3M6IG51ZXN0cm8gw7puaWNvIGludGVyw6lzLCBwb3IgQ2FybG9zIFZhbGVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPktlaXRoIFJvd2xleTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjY0MjMvYmllbmVzdGFyLWRlLWxvcy12ZW5lem9sYW5vcy1udWVzdHJvLXVuaWNvLWludGVyZXMtcG9yLWNhcmxvcy12YWxlcm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmllbmVzdGFyIGRlIGxvcyB2ZW5lem9sYW5vczogbnVlc3RybyDDum5pY28gaW50ZXLDqXMsIHBvciBDYXJsb3MgVmFsZXJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9DQUZfLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQxNi9jYWYtb3RvcmdvLWEtdmVuZXp1ZWxhLXByZXN0YW1vLXBvci01MDAtbWlsbG9uZXMtZGUtZG9sYXJlcy1zZWd1bi1yZXBvcnRlcy8iIHRpdGxlPSJDQUYgb3RvcmfDsyBhIFZlbmV6dWVsYSBwcsOpc3RhbW8gcG9yIDUwMCBtaWxsb25lcyBkZSBkw7NsYXJlcywgc2Vnw7puIHJlcG9ydGVzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+wrRwcsOpc3RhbW88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQxNi9jYWYtb3RvcmdvLWEtdmVuZXp1ZWxhLXByZXN0YW1vLXBvci01MDAtbWlsbG9uZXMtZGUtZG9sYXJlcy1zZWd1bi1yZXBvcnRlcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DQUYgb3RvcmfDsyBhIFZlbmV6dWVsYSBwcsOpc3RhbW8gcG9yIDUwMCBtaWxsb25lcyBkZSBkw7NsYXJlcywgc2Vnw7puIHJlcG9ydGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
30
Enviar Comentarios