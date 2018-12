CAF otorgó a Venezuela préstamo por 500 millones de dólares, según reportes - Runrun

EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF, aprobó un crédito por 500 millones de dólares al Banco Central de Venezuela (BCV), reportó la agencia Reuters.

En un comunicado del banco distribuido el lunes y al que hace referencia la agencia, el banco explica que el préstamo será “para mitigar riesgos de liquidez y brindar apoyo macroeconómico”.

Sería la segunda vez en dos años que la CAF otorga financiamiento al BCV. El crédito anterior, otorgado en diciembre de 2017, fue por 400 millones de dólares. En esta oportunidad, el préstamo se da en momentos en el que los inversionistas de sus bonos inician reclamos por el atraso en los pagos.

La calificadora Standard and Poor’s rebajó este año la calificación ante la posibilidad de retrasos en los pagos que tiene pendientes el gobierno de Nicolás Maduro con ese organismo multitaleral. El Gobierno venezolano y sus empresas estatales acumulan en el último año unos 8.000 millones de dólares en intereses y vencimientos pendientes.

No fue aprobado por la Asamblea Nacional

“Ese dinero es para evitar que Venezuela caiga en cesación de pagos con la CAF”, cita la agencia al parlamentario opositor Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas del parlamento.

“La CAF está financiando una dictadura que no es reconocida en el mundo, un gobierno que viola derechos humanos”, señaló Alvarado en una entrevista telefónica a la agencia Efe.

“Se está financiando a un país que no tiene presupuesto, que no publica estadísticas, que no tiene capacidad de financiamiento, no entendemos en qué se basa la CAF para hacer un crédito, un préstamo que el gobierno no tiene capacidad de pagar”, agregó.

Alvarado calificó el crédito de “ilegal e inmoral” y agregó que solo servirá para que la CAF adecúe “su propio balance”, reportó la agencia.

A inicio de este mes, ya había sido reportado que en una reunión del directorio del banco que se celebraró en Montevideo, Uruguay, el presidente de la institución, el peruano Luis Carranza Ugarte, propuso el tema del préstamo a Venezuela. Alvarado y otros legisladores de la comisión de Finanzas pidieron a la CAF que no prestar el dinero al Gobierno de Maduro sin la aprobación del Parlamento porque se estaría “violando la ley y la Constitución”.

*Con información de Reuters y EFE

