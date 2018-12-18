Las noticias económicas más importantes de hoy #18Dic - Runrun

Pdvsa reactivará planta de Biocombustibles
Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), a través de su filial Pdvsa Etanol, adelanta trabajos de recuperación en la Planta de Destilación de Biocombustibles (PDB), ubicada en le municipio Ospino (estado Portuguesa), para fortalecer el desarrollo del sector agroindustrial del país. Últimas Noticias
Médicos cubanos demandaron a Pdvsa ante el TSJ por explotación laboral
Un grupo de médicos cubanos interpuso una demanda civil contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por el programa Misión Barrio Adentro que desarrollan profesionales de la salud de Cuba en el país, anunciaron sus abogados en Miami. Los demandantes, a los que no se ha identificado, presentaron la querella por “explotación laboral” ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio con el propósito de “parar” el programa e indemnizar a las víctimas. El Nacional
Liquidez monetaria marca el mayor alza en tres semanas
En la primera semana de diciembre la liquidez monetaria creció 78 mil 569 millones 920 mil 191 de bolívares soberanos o 19,15%, el mayor alza en tres semanas para ubicarse en BsS 488 mil 963 millones 79 mil 525 el 7 de diciembre. El gobierno mantiene su política de expansión monetaria como recurso para financiar con dinero electrónico sin respaldo el gasto ante la fuerte caída de ingresos petroleros, producto del desplome de la producción de Pdvsa, que solo en 2018 ha sido de más de 500.000 barriles diarios hasta el mes de noviembre. Banca y Negocios
Dólar paralelo brinca 49,4% en primera mitad de diciembre
El gobierno intenta por la vía equivocada frenar el alza del dólar en el mercado paralelo y mientras asfixia a la banca con más encaje, la demanda -ante la sequía oficial- continúa en ascenso presionando el precio de la divisa norteamericana que, hasta el 17 de diciembre había repuntado 49,93% o 249,57 bolívares soberanos en el mes. El precio es el promedio de varias cuentas que refleja Monitor Dolar (@MonitorDolarVe) en Twitter, en dos cortes diarios. El segundo para el lunes 17 colocaba a la moneda estadounidense en BsS 749,36, un avance de casi 50%, cuando en el mismo período de noviembre (hasta el viernes 16), la variación había sido de 22,68% o BsS 54,8. Banca y Negocios
Tasa Dicom se ubica en BsS 388,83 por dólar en 74 subasta
La subasta 74 del Dicom negoció el equivalente a $2.841.133 en una jornada en la que la mayor parte de las divisas conseguidas por las empresas fue en euros y por las personas naturales en dólares. De acuerdo con los resultados publicados en la página web del Dicom, 61 personas jurídicas y 3.611 personas naturales pactaron divisas a una tasa de BsS 388,83 por dólar y de BsS 440,89 por euro, indica el Banco Central de Venezuela. Banca y Negocios
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