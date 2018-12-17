Unos 395.000 venezolanos han solicitado permiso de permanencia en Perú - Runrun

UN TOTAL DE 395.000 VENEZOLANOS han solicitado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú, de un total de 600.000 que residen actualmente en territorio peruano, informó hoy la Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Aguila.
Con el Permiso Temporal de Permanencia, creado por el actual gobierno peruano, los venezolanos pueden trabajar, estudiar y acceder a servicios de salud y financieros de forma legal.
Del Aguila indicó que 558.000 venezolanos ingresaron a Perú hasta el 31 de octubre, fecha tope de ingreso al país para solicitar el PTP, razón por la cual las autoridades migratorias han abierto dos nuevos locales en Lima para la atención de este trámite.
De otro lado, la funcionaria informó que, desde el 2016, 1.370 extranjeros se han nacionalizados peruanos, durante una ceremonia de nacionalización de quince personas.
El 70 % de los nacionalizados lo hizo por matrimonio con una peruana o peruano, el 25 % por ser hijo de peruano nacido en el extranjero y el 4 % por naturalización.
Los principales países de procedencia de los nacionalizados son Venezuela, Colombia, España, Cuba, Estados Unidos y Argentina.
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