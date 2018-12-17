Fedeagro espera que Ley de Semillas sea respaldada por el Ejecutivo

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, espera que la Ley de Semillas aprobada por la Asamblea Nacional (AN), sea ejecutada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues a su juicio, el reglamento favorece al productor agropecuario y fortalece la producción nacional.
Hopkins, sostuvo que esta normativa relacionada con la semilla representa el esfuerzo de los productores agropecuarios del país. “Tuvimos dos años dedicados a tener una ley de semilla de vanguardia actualizada al momento tecnológico que vive el mundo”,dijo.
En entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio aseveró que el sector agrícola nacional cuenta con este reglamento “de primer mundo”, a propósito de sus atributos tecnológicos, que serán de gran provecho para el ámbito productivo.
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