 Maduro está cada día más solo, dice el canciller de Colombia
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Maduro está cada día más solo, dice el canciller de Colombia

Tal Cual Digital16 diciembre, 20181min3

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EL CANCILLER COLOMBIANO, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista publicada por El Tiempo este domingo 16 de diciembre, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro está cada día más solo y por eso se refugia en la retórica de la amenaza y en la invención de conspiraciones.

Destacó en este sentido que el origen de estas afirmaciones no son más que la constatación permanente “de su propio fracaso, y del fracaso al que ha llevado a Venezuela”. Holmes agregó que Colombia no se va a dejar “enredar” en la falta de coherencia del Ejecutivo venezolano y tampoco cederá ante la provocación ni el insulto.

Sobre la presencia de bombarderos rusos en Caracas, el Canciller aseguró que Colombia tiene excelentes relaciones con ese país y que confía en que “siempre tendrán en cuenta la legalidad internacional y obrarán con prudencia y responsabilidad”.

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