Maduro está cada día más solo, dice el canciller de Colombia

EL CANCILLER COLOMBIANO, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista publicada por El Tiempo este domingo 16 de diciembre, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro está cada día más solo y por eso se refugia en la retórica de la amenaza y en la invención de conspiraciones.
Destacó en este sentido que el origen de estas afirmaciones no son más que la constatación permanente “de su propio fracaso, y del fracaso al que ha llevado a Venezuela”. Holmes agregó que Colombia no se va a dejar “enredar” en la falta de coherencia del Ejecutivo venezolano y tampoco cederá ante la provocación ni el insulto.
Sobre la presencia de bombarderos rusos en Caracas, el Canciller aseguró que Colombia tiene excelentes relaciones con ese país y que confía en que “siempre tendrán en cuenta la legalidad internacional y obrarán con prudencia y responsabilidad”.
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