Rodríguez Zapatero espera que Maduro tome "medidas económicas liberalizadoras" en Venezuela - Runrun

El ex presidente de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió que la administración de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en la miseria, aunque recalcó que la caída de los precios del petróleo influyó directamente en la crisis que sufre el país. Sin embargo, dijo que espera que el mandatario aplique cambios en sus políticas económicas.
“Espero que Maduro asuma que tiene que haber medidas económicas liberalizadoras, las políticas públicas no funcionan”, añadió Rodríguez Zapatero en una entrevista publicada en el diario El Mundo de España este domingo, 16 de diciembre.
El ex presidente también afirmó que sobre Venezuela hay prejuicios y falta de conocimiento y defendió sus acciones al subrayar que no justifica a Maduro sino la intención de evitar un conflicto civil. Al mismo tiempo, apuntó que confiaba en que la única salida del país era el diálogo.
“Mi convicción es que Venezuela, como cualquier país que atraviesa una crisis política y social muy profunda, sólo tiene un camino de salida, que es el diálogo y la negociación. La solución no pasa por las sanciones, ni por la implosión, ni por la presión al régimen, eso es una miopía total, están acercando Latinoamérica a Rusia y a China”, señaló.
Rodríguez Zapatero enfatizó que su mayor recompensa ha sido, hasta ahora, lograr que varios presos políticos hayan salido de la cárcel y aseguró que las familias de ellos se lo agradecen. Se atribuyó, incluso, la liberación del activista Lorent Saleh.
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