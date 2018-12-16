Empleados del TSJ recibieron celulares y barra libre en fiesta navideña - Runrun

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Empleados del TSJ recibieron celulares y barra libre en fiesta navideña

El Pitazo16 diciembre, 20182min1

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LA OSTENTOSA FIESTA NAVIDEÑA CELEBRADA EL SÁBADO, 14 de diciembre, en las sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) generó duras críticas luego de que se filtraran fotografías y videos a través de la red social Twitter.

Una fuente pudo confirmar a El Pitazo que a la fiesta asistieron unas 150 personas y había una barra libre que tuvo un costo de 4 mil dólares. La fiesta duro hasta las 3:00 de la madrugada, aproximadamente, y después todos los empleados que asistieron se fueron al círculo militar, donde recibieron teléfonos Samsung J8.

A la celebración estuvieron invitados todos los trabajadores del TSJ y fue presidida por la máxima autoridad del poder judicial, Maikel Moreno.

Más información en El Pitazo.

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