Empleados del TSJ recibieron celulares y barra libre en fiesta navideña - Runrun

LA OSTENTOSA FIESTA NAVIDEÑA CELEBRADA EL SÁBADO, 14 de diciembre, en las sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) generó duras críticas luego de que se filtraran fotografías y videos a través de la red social Twitter.
Una fuente pudo confirmar a El Pitazo que a la fiesta asistieron unas 150 personas y había una barra libre que tuvo un costo de 4 mil dólares. La fiesta duro hasta las 3:00 de la madrugada, aproximadamente, y después todos los empleados que asistieron se fueron al círculo militar, donde recibieron teléfonos Samsung J8.
A la celebración estuvieron invitados todos los trabajadores del TSJ y fue presidida por la máxima autoridad del poder judicial, Maikel Moreno.
Chavista: Esta es la fiesta y gran comilona de Navidad del “Tren” del TSJ | El pran Maikel Moreno no escatimó en gastos con el mejor 18 años y vinos franceses | Sigue rodilla en tierra mendigando un piche pernil, una caja de hambre y grita “No Volveran” pic.twitter.com/UVdq2puT7r
— Golpealos (@Golpealos) 15 de diciembre de 2018
Más información en El Pitazo.
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