Frente Amplio acuerda convocar protestas para el 10E - Runrun

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Frente Amplio acuerda convocar protestas para el 10E

Tal Cual Digital16 diciembre, 20182min1

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EL FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE (FAVL) acordó aumentar, articular y darle orientación política a la protesta social cívica, constitucional y no violenta, con miras al 10 de enero de 2019, cuando vence el período constitucional de Nicolás Maduro y se inicia uno nuevo para el cual no reconoce que exista un presidente electo.

“Luego de una larga y muy provechosa reunión de trabajo entre diputados de la Asamblea Nacional y su directiva, delegados del FAVL de todos los estado, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, representantes de las principales centrales sindicales y organizaciones de trabajadores, gremios, partidos, jóvenes, empresariado y muchos otros sectores abordamos la nueva coyuntura nacional de cara al 10 de enero, las tareas que la Venezuela democrática debe llevar a cabo y la necesaria dirección unitaria para concretarlas”, indicó el FAVL vía de correo electrónico.

Entre las conclusiones a las que llegó el FAVL figura iniciar a partir del 10E un proceso de desobediencia cívica creciente, pacífica, planificada y responsable, en el marco de los derechos constitucionales.

La alianza solicitó a cada organización que la integra el presentar en una ruta de desobediencia cívica que pueda ejecutar.

Más información en Tal Cual.

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