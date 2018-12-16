Frente Amplio acuerda convocar protestas para el 10E - Runrun

EL FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE (FAVL) acordó aumentar, articular y darle orientación política a la protesta social cívica, constitucional y no violenta, con miras al 10 de enero de 2019, cuando vence el período constitucional de Nicolás Maduro y se inicia uno nuevo para el cual no reconoce que exista un presidente electo.
“Luego de una larga y muy provechosa reunión de trabajo entre diputados de la Asamblea Nacional y su directiva, delegados del FAVL de todos los estado, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, representantes de las principales centrales sindicales y organizaciones de trabajadores, gremios, partidos, jóvenes, empresariado y muchos otros sectores abordamos la nueva coyuntura nacional de cara al 10 de enero, las tareas que la Venezuela democrática debe llevar a cabo y la necesaria dirección unitaria para concretarlas”, indicó el FAVL vía de correo electrónico.
Entre las conclusiones a las que llegó el FAVL figura iniciar a partir del 10E un proceso de desobediencia cívica creciente, pacífica, planificada y responsable, en el marco de los derechos constitucionales.
La alianza solicitó a cada organización que la integra el presentar en una ruta de desobediencia cívica que pueda ejecutar.
Más información en Tal Cual.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNC9PRUEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1Njc1L2VldXUtcGlkZS1kZWJhdGUtcmVnaW9uYWwtc29icmUtdG9tYS1kZS1wb3Nlc2lvbi1kZS1tYWR1cm8tZWwtMTAtZGUtZW5lcm8vIiB0aXRsZT0iRUVVVSBwaWRlIGRlYmF0ZSAmIzgyMjA7cmVnaW9uYWwmIzgyMjE7IHNvYnJlIHRvbWEgZGUgcG9zZXNpw7NuIGRlIE1hZHVybyBlbCAxMCBkZSBlbmVybyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNhcmxvcyBUcnVqaWxsbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY1Njc1L2VldXUtcGlkZS1kZWJhdGUtcmVnaW9uYWwtc29icmUtdG9tYS1kZS1wb3Nlc2lvbi1kZS1tYWR1cm8tZWwtMTAtZGUtZW5lcm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RUVVVSBwaWRlIGRlYmF0ZSAmIzgyMjA7cmVnaW9uYWwmIzgyMjE7IHNvYnJlIHRvbWEgZGUgcG9zZXNpw7NuIGRlIE1hZHVybyBlbCAxMCBkZSBlbmVybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvZnJlbnRlQW1wbGlvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Mzg1Ni9mcmVudGUtYW1wbGlvLWFjb3Jkby1jcmVhci11bmEtZnVlcnphLXBvcHVsYXItcGFyYS1sYS1tb3ZpbGl6YWNpb24tY29udHJhLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJGcmVudGUgQW1wbGlvIGFjb3Jkw7MgY3JlYXIgdW5hIOKAnGZ1ZXJ6YSBwb3B1bGFy4oCdIHBhcmEgbGEgbW92aWxpemFjacOzbiBjb250cmEgTWFkdXJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZnJlbnRlIGFtcGxpbyB2ZW5lenVlbGEgbGlicmU8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Mzg1Ni9mcmVudGUtYW1wbGlvLWFjb3Jkby1jcmVhci11bmEtZnVlcnphLXBvcHVsYXItcGFyYS1sYS1tb3ZpbGl6YWNpb24tY29udHJhLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5GcmVudGUgQW1wbGlvIGFjb3Jkw7MgY3JlYXIgdW5hIOKAnGZ1ZXJ6YSBwb3B1bGFy4oCdIHBhcmEgbGEgbW92aWxpemFjacOzbiBjb250cmEgTWFkdXJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9GcmVudGVBbXBsaW8tLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MzA1OC9mcmVudGUtYW1wbGlvLXZlbmV6dWVsYS1saWJyZS1hcHVlc3RhLWRlLW51ZXZvLWEtcHJvdGVzdGFzLXBhcmEtZGVzY29ub2Nlci1wcm94aW1vLW1hbmRhdG8tbWFkdXJvLyIgdGl0bGU9IkZyZW50ZSBBbXBsaW8gVmVuZXp1ZWxhIExpYnJlIGFwdWVzdGEgZGUgbnVldm8gYSBwcm90ZXN0YXMgcGFyYSBkZXNjb25vY2VyIHByw7N4aW1vIG1hbmRhdG8gTWFkdXJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzIHBvbMOtdGljYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYzMDU4L2ZyZW50ZS1hbXBsaW8tdmVuZXp1ZWxhLWxpYnJlLWFwdWVzdGEtZGUtbnVldm8tYS1wcm90ZXN0YXMtcGFyYS1kZXNjb25vY2VyLXByb3hpbW8tbWFuZGF0by1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RnJlbnRlIEFtcGxpbyBWZW5lenVlbGEgTGlicmUgYXB1ZXN0YSBkZSBudWV2byBhIHByb3Rlc3RhcyBwYXJhIGRlc2Nvbm9jZXIgcHLDs3hpbW8gbWFuZGF0byBNYWR1cm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL1RyYWJhamFkb3Jlc0NvbmdyZXNvVmVuZXp1ZWxhTGlicmUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYxNzAwL3RyYWJhamFkb3Jlcy1zZS1zdW1hbi1hbC1jb25ncmVzby12ZW5lenVlbGEtbGlicmUvIiB0aXRsZT0iVHJhYmFqYWRvcmVzIHNlIHN1bWFuIGFsIENvbmdyZXNvIFZlbmV6dWVsYSBMaWJyZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFuYSBSb3NhcmlvIENvbnRyZXJhczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzYxNzAwL3RyYWJhamFkb3Jlcy1zZS1zdW1hbi1hbC1jb25ncmVzby12ZW5lenVlbGEtbGlicmUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VHJhYmFqYWRvcmVzIHNlIHN1bWFuIGFsIENvbmdyZXNvIFZlbmV6dWVsYSBMaWJyZTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvQ29uZ3Jlc29WZW5lenVlbGFMLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MTU5MC8xNy1lc3RhZG9zLWRlbC1wYWlzLXBhcnRpY2lwYXJvbi1lbi1sb3MtY29uZ3Jlc29zLXZlbmV6dWVsYS1saWJyZS8iIHRpdGxlPSIxNyBlc3RhZG9zIGRlbCBwYcOtcyBwYXJ0aWNpcGFyb24gZW4gbG9zIENvbmdyZXNvcyBWZW5lenVlbGEgTGlicmUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db25ncmVzbyBWZW5lenVlbGEgTGlicmU8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MTU5MC8xNy1lc3RhZG9zLWRlbC1wYWlzLXBhcnRpY2lwYXJvbi1lbi1sb3MtY29uZ3Jlc29zLXZlbmV6dWVsYS1saWJyZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4xNyBlc3RhZG9zIGRlbCBwYcOtcyBwYXJ0aWNpcGFyb24gZW4gbG9zIENvbmdyZXNvcyBWZW5lenVlbGEgTGlicmU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1
Enviar Comentarios