Humano Derecho con: Eduardo Torres, representante del Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luís María Olaso de la UCV - Runrun

¿CÓMO SURGE EL CENTRO PARA LA PAZ Y DDHH DE LA UCV?¿Qué se aproxima el próximo 10 de enero de 2019? ¿En qué consiste el Premio de los Derechos Humanos? Estos y otros temas los estaremos conversando con Eduardo Torres, representante del Centro Para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luís María Olaso de la Universidad Central de Venezuela, una iniciativa que lleva a cabo una importante labor en educación en derechos humanos desde hace aproximadamente 13 años.
“Lo que se aproxima es una lucha más contundente, más firme, más férrea… El gobierno de Maduro pierde la legitimidad en el desempeño, es decir con la arbitrariedad, con los asesinatos y con la violación de derechos humanos a la población; cada día se alejó más de ser el presidente que los venezolanos aspiraban.”
En la primera pausa del rock escucharás la banda Reciclaje y su canción “Fiel al punk”, seguido del tema “Los pobres no tienen patria” de la banda Los Muertos de Cristo, y finalmente escucharás el tema “Historia triste” de la banda Eskorbuto; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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