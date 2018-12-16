 Maduro no fue invitado a la toma de posesión de Bolsonaro - Runrun
Lo último
   

Buscar

Maduro no fue invitado a la toma de posesión de Bolsonaro

Tal Cual Digital16 diciembre, 20181min1

Artículos Relacionados

Noticias

Humano Derecho con: Eduardo Torres, representante del Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luís María Olaso de la UCV

Noticias

FMI considera que datos aportados por BCV son “inconsistentes”

Noticias

Reuters: Motiva Enterprises sustituirá a PDVSA para operar refinería de Curazao

MaduroN_1.jpg

BRASIL INFORMÓ ESTE DOMINGO QUE NICOLÁS MADURO no fue invitado a la investidura del nuevo mandatario electo Jair Bolsonaro. La información fue suministrada por el ministro de Relaciones Exteriores del país Ernesto Araújo.

La toma de posesión de Bolsonaro se realizará el próximo 1 de enero de 2019. En este sentido Araújo instó a todos los países  del mundo a unirse para liberar a Venezuela. “Todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo (a Maduro) y unirse para liberar a Venezuela”, dijo.

Expresó que la decisión es una forma de rendir respeto al pueblo venezolano. “No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña”, manifestó.

Más información en Tal Cual.

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorHumano Derecho con: Eduardo Torres, representante del Centro para la Paz y los Derechos Humanos Padre Luís María Olaso de la UCV

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios