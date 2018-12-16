Maduro no fue invitado a la toma de posesión de Bolsonaro - Runrun

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BRASIL INFORMÓ ESTE DOMINGO QUE NICOLÁS MADURO no fue invitado a la investidura del nuevo mandatario electo Jair Bolsonaro. La información fue suministrada por el ministro de Relaciones Exteriores del país Ernesto Araújo.
La toma de posesión de Bolsonaro se realizará el próximo 1 de enero de 2019. En este sentido Araújo instó a todos los países del mundo a unirse para liberar a Venezuela. “Todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo (a Maduro) y unirse para liberar a Venezuela”, dijo.
Expresó que la decisión es una forma de rendir respeto al pueblo venezolano. “No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña”, manifestó.
Más información en Tal Cual.
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