FMI considera que datos aportados por BCV son "inconsistentes" - Runrun

INCONSISTENCIAS EN EL DATO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO y del índice de precios al consumidor (inflación) objetó el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Banco Central de Venezuela, que en noviembre pasado entregó cifras del año 2017.
De acuerdo con una fuente ligada al ente emisor venezolano, “del Fondo Monetario enviaron una carta haciendo referencia a la inconsistencia estadística de los agregados en el valor del índice de precios y anunciando la solicitud de nueva información (…) agregaron un cuestionario donde precisan la información requerida”.
Aunque de momento el FMI no ha revelado los datos que le aportó Venezuela el pasado 20 de noviembre, las cifras oficiales de Venezuela, según la agencia Bloomberg, admiten que la inflación se salió de control al cerrar 2017 en 860%, mientras que la economía se contrajo 15,7% siendo el cuarto año consecutivo de recesión.
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