Reuters: Motiva Enterprises sustituirá a PDVSA para operar refinería de Curazao - Runrun

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Reuters: Motiva Enterprises sustituirá a PDVSA para operar refinería de Curazao

Reuters16 diciembre, 20181min1

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MOTIVA ENTERPRISES FUE ELEGIDA PRELIMINARMENTE por el gobierno de Curazao para operar la refinería que produce 335.000 barriles por día en isla, en reemplazo del estatal PDVSA de Venezuela, informaron medios locales este sábado, 15 de diciembre.

La refinería ha estado inactiva desde mayo, cuando una disputa legal entre PDVSA y el productor estadounidense ConocoPhillips forzó su cierre.

El contrato de PDVSA para operar la instalación, que es crucial para sus operaciones de almacenamiento, refinación y envío, expirará a fines de 2019.

Más información en Reuters.

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