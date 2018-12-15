Ramírez responsabiliza a Maduro y Saab por la muerte de Nelson Martínez - Runrun

RAFAEL RAMÍREZ, EX PRESIDENTE DE PDVSA, lamentó la muerte del ex presidente de Citgo, Nelson Martínez, mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y a Tarek William Saab directamente de su fallecimiento.
“Tenía una condición de salud crónica, y eso lo sabía todo el mundo. Maduro conocía el estado de Martínez porque yo se lo mencioné la primera vez que él me dijo que quería nombrarlo presidente de Pdvsa. Le dije: ‘Lo vas a matar, porque él sufre del corazón, de hecho se le efectuó una operación a corazón abierto’. Y sabía además que no iba a sobrevivir en cautiverio”, dijo Ramírez.
El ex funcionario en el exilio aseguró que la defensa de Martínez envió comunicados y documentos a la Fiscalía General de la República, a los jueces y a los fiscales, que explicaban su estado de salud.
“No hicieron nada. A pesar de esa condición crítica, lo mantuvieron prisionero. Debieron haberle dado un beneficio procesal, como se le ha dado a tantos presos en el país por razones políticas. Y murió sin haber sido enjuiciado, sin saber de qué se le acusaba”, señaló.
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