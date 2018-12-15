SIP: Cierre de impreso de El Nacional es una "regresión más de la libertad de prensa" en Venezuela - Runrun

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció hoy el cese de la edición impresa del diario venezolano El Nacional a causa de la monopolización del papel por parte del régimen de Venezuela, implantada con la creación de la estatal Corporación Maneiro en el año 2013.
La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, se solidarizó en un comunicado con el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, y sus plantilla y calificó de “nuevo y grave atentado” esta forma de censura gubernamental para castigar a los medios críticos con el régimen.
El cese de la versión impresa del citado diario debido a la falta de papel supone una “regresión más de la libertad de prensa” en Venezuela, consecuencia de un régimen que “sigue destruyendo los derechos de sus ciudadanos, el país y la democracia”, afirmó Domínguez en el comunicado.
El Nacional aseguró, por su parte, que la suspensión de su formato impreso implica un “alto para tomar fuerzas, pero sin renunciar a imprimir prontamente el diario, que, sin duda, ya no nos pertenece porque se ha convertido en propiedad de Venezuela entera”.
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