Colombia organiza refuerzo especial por entrada de venezolanos en Navidad

MIGRACIÓN COLOMBIA TENDRÁ UN REFUERZO ESPECIAL del 20 % debido a la temporada y la dinámica que se ha venido presentando durante todo el año, con la migración venezolana.
Christian Krüger Sarmiento, director de Migración, señaló mediante un comunicado que se estima un incremento del 15% en el número de viajeros respecto al año anterior.
El Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración resaltó que entre el 14 y 21 de este mes se registrará el mayor número de viajeros que salen del país, mientras que entre el 4 y 7 de enero se espera el mayor número de ingresos.
“Hemos dispuesto de un completo plan de contingencia para atender esta temporada y evitar así generar traumatismos en los viajeros. Sin embargo, esto solo va a ser posible si tenemos la colaboración de cada una de las personas” puntualizó Krüger.
El segundo punto de mayor refuerzo es el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias, donde el flujo de personas aumentará en un 32% respecto al año anterior.
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