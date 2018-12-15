Diputado Teodoro Campos abandona Avanzada Progresista: “Yo no soy gobiernero”

“NO QUIERO HABLAR MAL DEL PARTIDO, PERO yo no soy gobiernero”. Así se despidió el diputado Teodoro Campos del partido Avanzada Progresista, liderada por el exgobernador Henri Falcón, luego de varios años militando en la organización política.
El parlamentario por Lara, mejor conocido como “Comando”, dijo que su salida se debe a que está existiendo un “acercamiento” del partido de Falcón con el gobierno, algo con lo que está en desacuerdo, pues “no podemos anteponer los intereses del país”.
Además ratificó su salida de la fracción llamada Concertación (compuesta por AP y Cambiemos), y nose unirá a ninguna otra organización política. “Me mantendré como diputado independiente, mi partido es el estado Lara”.
Campos también dijo que otros líderes nacionales pertenecientes a AP pueden hacer pública su decisión de apartarse de la organización política. La salida de “Comando” se da en medio de las renuncias de varios exmilitantes de UNT, entre ellos la diputada Delsa Solórzano, para conformar un movimiento llamado Encuentro Ciudadano.
En abril, el diputado fue herido cuando acompañaba al entonces candidato presidencial Henri Falcón realizaba un recorrido por el Bulevar de Catia junto a su comando de campaña. Sus agresores fueron excarcelados en junio, por beneficio de la impuesta Asamblea Constituyente.
Avanzada Progresista ha participado en las últimas tres elecciones convocadas por la ANC, a pesar de haber denunciado irregularidades durante los comicios y señalar al Consejo Nacional Electoral de “aliado” del gobierno cada vez que han acudido a las urnas electorales.
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