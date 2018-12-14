Falla eléctrica afectó a varias zonas de Caracas - Runrun

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Falla eléctrica afectó a varias zonas de Caracas

Redacción Runrun.es14 diciembre, 20181min41

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UNA FALLA EN EL SERVICIO ELÉCTRICO deja sin luz a varios sectores de la Gran Caracas y interior del país este viernes, según reportes de los usuarios de Twitter.

Entre las zonas afectas se están Colinas de Bello Monte, los Palos Grandes, Boleíta Norte, Los Dos Caminos, El Cafetal,  Sabana Grande, Cerro Verde, La Tahona, La Trinidad, y Altamira. En el oeste de la ciudad, se trataría de La Ceiba, Manicomio, Lídice.
Asimismo informaron que Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, también también se encuentran sin luz. Además usuarios de las redes sociales también reportaron apagones y bajones de luz en Maracay, Valencia y Barquisimeto y localidades de Falcón, Mérida y Zulia.
Hasta los momentos la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha manifestado al respecto.
*Con infromación de El Universal y Unión Radio
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