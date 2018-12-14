Falla eléctrica afectó a varias zonas de Caracas - Runrun

UNA FALLA EN EL SERVICIO ELÉCTRICO deja sin luz a varios sectores de la Gran Caracas y interior del país este viernes, según reportes de los usuarios de Twitter.
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