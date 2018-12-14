Cambian postulador para el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández - Runrun

UNA MISIVA DEL VATICANO FIRMADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 revela que fue asignado un nuevo postulador para gestionar el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, ahora a cargo de la jurista argentina Silvia Correale.
La Congregación para las Causas de los Santos aprobó la decisión de otorgarle la responsabilidad del procedimiento a Correale, conocida como “la monseñorina” por su labor en el Vaticano.
Correale es la primera mujer que ha trabajado para el Vaticano y su labor ha conseguido varias beatificaciones exitosas a lo largo de su carrera. Su último logro fue la beatificación de su compatriota Catalina de María Rodríguez, el pasado 25 de noviembre de 2017.
La información fue confirmada por la Arquidiócesis de Caracas, especificamente por el presbítero Gerardino Barracchini, Vicario Episcopal para la Santidad de la Arquidiócesis de Caracas.
La postulación de José Gregorio Hernández para ser beatificado fue realizada por el monseñor Lucas Guillermo Castillo en 1949.
En el pasado hubo dos intentos para consumar el procedimiento mediante la confirmación de un milagro. Primero en 1987, con el monseñor Jorge Urosa como postulador; y otro en 2009. Ambos rechazados por las comisiones médicas.
Recientemente el proceso había quedado en manos de Rodolfo Meoli, quien según las disposiciones de la Santa Sede cesó en su cargo al cumplir 80 años.
¿Quién es Silvia Correale?
La nueva postuladora es cercana al Papa Francisco y amiga del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. Posee el título de doctora en Derecho Canónico, por la Pontificia Universidad Lateranense. Está inscrita en el Albo de los Procuradores de la Rota Romana. Además, formada con diplomados en la Congregación del Culto Divino y es miembro de la Congregación de las Causas de los Santos.
Fue seleccionada además porque tiene “especial atención” a las causas de América Latina. “Encontramos el exitoso resultado de su trabajo y dedicación en la causa de Santa Laura Montoya, primera santa colombiana y el padre José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano, primer Santo sacerdote argentino canonizado en Plaza San Pedro (2016)”, explicó la Arquidiócesis de Caracas.
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