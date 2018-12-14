Hijo de exministro Nelson Martínez considera que su fallecimiento “fue provocado” - Runrun

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Hijo de exministro Nelson Martínez considera que su fallecimiento “fue provocado”

Tal Cual Digital14 diciembre, 20182min2

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CHARLES MARTÍNEZ, hijo del exministro Nelson Martínez -quien murió el 12 de diciembre detenido en las oficinas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar- no cree en la versión oficial sobre su fallecimiento y denunció que el tratamiento que se le practicó, se hizo de forma tardía.

A través de su cuenta en Twitter, reclamó que su padre se infectó con una bacteria en el Dgcim y cuando fue llevado al Hospital Militar a 15 días antes de su deceso, “sólo le pusieron suero y dipirona”, y cuando ingresó a terapia intensiva, fue cuando le colocaron antibióticos “cuando ya sus riñones habían colapsado por la infección”.

Denunció además que la muerte de Martínez “fue provocada”.

El exministro de Petróleo Rafael Ramírez confirmó el fallecimiento de Nelson Martínez, y a través de las redes sociales, Ramírez responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro y al fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, por su muerte, al tiempo que aseveró que se encontraba “secuestrado y maltratado durante un año por órdenes de Maduro, que sabía de su enfermedad crónica”.

El presidente de la asamblea constituyente (ANC), Diosdado Cabello, lamentó este miércoles 12 de diciembre el deceso de Nelson Martínez, mientras que la Fiscalía explicó en un escueto comunicado que “El señor Nelson Martínez padecía una grave enfermedad crónica cuya evolución agravó su estado y condujo a su fallecimiento. Hasta el último momento, e referido ciudadano recibió el tratamiento y la atención médica requerida en un centro de salud donde permanecía internado”.

 

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