Maduro viajó a Cuba la noche del jueves por Cumbre del ALBA

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, Nicolás Maduro, viajó la noche de este jueves a La Habana para asistir a una cumbre con varios aliados poco después de denunciar un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo.
El mandatario venezolano informó de su viaje en Twitter. En un video se le ve bajando del avión presidencial junto a su esposa, Cilia Flores.
“24 años después llegando a La Habana, un día como hoy se conocieron Fidel y Chávez, venimos a la cumbre del ALBA a conmemorar los 14 años del ALBA”, dijo al descender de la aeronave.
Maduro fue recibido por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, según reseñó el medio oficialista Granma.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) fue fundada en 2004 por los fallecidos expresidentes, Fidel Castro y Hugo Chávez. La integran Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Granada.
Sometido a una fuerte presión internacional, Maduro denunció el miércoles un supuesto plan de Estados Unidos para derrocarlo que involucra a Brasil y Colombia.
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