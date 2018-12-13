Cancillería colombiana rechaza acusaciones de Maduro sobre presunta conspiración - Runrun

El Gobierno de Colombia reiteró su rechazo hacia las acusaciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sobre un presunto complot elaborado junto a Estados Unidos para asesinarlo.
Después de que el presidente colombiano, Iván Duque, se encargara de negar la teoría de Maduro, esta vez la Cancillería emitió un comunicado oficial.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza nuevamente, en los términos más claros y contundentes posibles, las afirmaciones insultantes, injuriosas y calumniosas del Gobierno de Venezuela, según las cuales Colombia haría parte de una imaginaria conspiración para desencadenar un conflicto armado entre los dos países”, resalta el escrito.
También indicó que reitera su apego al derecho internacional, mientras que insta a las organizaciones internacionales a mantener la colaboración para buscar la democracia en Venezuela.
“Insiste en que, como integrante de la OEA y firmante de la Carta Democrática Interamericana, seguirá trabajando, conjuntamente con otros miembros de la comunidad democrática de naciones, mediante medios políticos y diplomáticos, para contribuir a crear condiciones dirigidas a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad”, reitera la Cancillería
El pasado miércoles 12 de diciembre, Maduro aseguró que grupos armados eran entrenados en Colombia para ejecutar un golpe de Estado dictado desde Estados Unidos, por parte del Consejero de Seguridad estadounidense, John Bolton.
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