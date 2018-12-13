Propondrán en senado de EEUU otorgar Estatus de Protección Temporal a venezolanos - Runrun

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Propondrán en senado de EEUU otorgar Estatus de Protección Temporal a venezolanos

Tal Cual Digital13 diciembre, 20182min6

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LOS SENADORES BOB MENÉNDEZ Y MARCO RUBIO propondrán en el Congreso de los Estados Unidos (EEUU) un proyecto de ley que buscará otorgarle a los venezolanos que estén en esa nación el Estatus de Protección Temporal (TPS) y no tengan que volver obligatoriamente a Venezuela.

Aunque el mandatario estadounidense Donald Trump ha tratado de derogar este recurso legal; vigente en el ordenamiento de EEUU desde el año 1990, para evitar que salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos pisen suelo norteamericano, Marco Rubio y Menéndez apuestan porque el congreso decida por el camino moralmente más humanitario.

A juicio de Menéndez cree importante “apoyar los sistemas de migración en la región para ayudar a los venezolanos que se les impide volver de manera segura a su país es lo humanitaria y moralmente responsable”.

El senador por Florida, Marco Rubio, dijo que la propuesta que presentará en la cámara norteamericana busca ser una solución temporal para los venezolanos “que temen volver a su hogar debido a la crisis y las condiciones extraordinariamente difíciles” que atraviesa la nación petrolera.

De aceptarse esta propuesta los venezolanos en EEUU podrán optar por un permiso de trabajo.

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