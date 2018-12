MonitordeVíctimas | Triple homicidio y asesinato de un funcionario se registraron en Petare - Runrun

GILBER GREGORIO NAVARRO OJEDA, de 25 años, Ángel Manuel Navarro Ojeda, de 23 y Junior Alexander Sanabria Ojeda, de 17 años, eran los mayores de 11 hermanos. Vecinos cuentan que el pasado sábado 8 de diciembre vieron que los jóvenes fueron despojados de su casa en el barrio 5 de Julio, Petare, municipio Sucre, por un grupo de hombres armados. Nadie supo más nada hasta que horas después los cuerpos aparecieron tiroteados y desangrándose en el sector 2 Bodegas, cercano a donde fueron secuestrados.

La madre de los jóvenes cuenta que un señor solidario decidió asumir responsabilidades que ignoran los que realmente deben asumirlas: apenas vio a los muchachos ensangrentados, los subió a su Jeep blanca porque estaba convencido de que la policía poco iba a hacer o, por lo menos, sería muy tarde. Sin embargo, la buena voluntad no alcanzó. Aunque los llevó al Hospital Domingo Luciani, en el Llanito, los jóvenes no contaban con signos vitales.

Ángel tenía un hijo de dos años y junto con Junior trabajaban como ayudantes en obras de construcción. Gilber era desempleado y deja a su pareja en mitad de un embarazo. Según el Observatorio de Violencia de la Región Capital, 85 % de los delitos en octubre de este año fueron homicidios.

Otro funcionario en menos de dos meses

El funcionario policial Flavio Valentino Antuares, de 26 años, fue impactado con tres disparos en el cuello, tórax y costado, cuando se le accidentó su moto en el sector El Basurero, Puente Maca, Petare, momentos antes de llevar a su niño de tres años a la guardería El jardín de los pequeños. El joven tenía cinco años laborando en el área de inteligencia de Polisucre. Su caso sería la segunda muerte de un oficial de Polisucre a manos de la violencia en menos de dos meses, considerando que a finales de octubre asesinaron en Filas de Mariche al supervisor agregado de este cuerpo de seguridad, Willy Pedro Valera López, quien tenía más de 20 años en la institución.

Antuares era hijo único. Una prima que vive cercana al lugar de los hechos fue la que anunció la noticia al resto de la familia a las 7 de la mañana de este 11 de diciembre.

De acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, 75 % de los asesinatos ocurridos en el municipio Sucre en los últimos 12 meses fueron en Petare, con 27 homicidios de 36. Por otro lado, según el informe de 2017 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en ese año le quitaron la vida a un policía diariamente en todo el país. Estimaron que la cifra podría rondar los 400 uniformados caídos a manos de la violencia.

Además, una investigación realizada por el abogado e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, reveló que durante el año pasado 73 % de los oficiales fallecidos no estaban en ejercicio de sus funciones; 67,9 % no estaban uniformados y 51,8 % no se encontraban identificados como policías. En los casos en los que hubo relación de conflicto (72,8 %) entre la víctima y el victimario no se vinculó con el ejercicio policial.