Venezolanos suben 20,6 % y lideran cifra de extranjeros en España - Runrun

VENEZOLANOS Y COLOMBIANOS FUERON LOS RESIDENTES EXTRANJEROS que más aumentaron en España en el primer semestre de este año, con incrementos respectivos del 20,6 % y del 10,5 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados hoy.
La ONU calcula que tres millones de personas han salido de Venezuela a causa, la gran mayoría, de la prolongada crisis económica, social y política que vive el país; de ellas, 2,4 millones se encuentran en países iberoamericanos.
También crecieron entre enero y junio los italianos que viven en España (4,4 %), argentinos (2,7 %) y marroquíes (1,5 %); por el contrario, bajaron los ecuatorianos (-2,3 %) y los británicos (-1,5 %), entre otras nacionalidades.
El número de extranjeros subió en 100.764 residentes en ese período (hasta 4,6 millones), principalmente venezolanos (18.749) y colombianos (16.794), seguidos, entre otros, por marroquíes (10.366), italianos (9.789) y argentinos (2.034).
Sin embargo, decrecieron los ecuatorianos (-3.205) y los británicos (-4.318). En este semestre, 43.882 ciudadanos obtuvieron la nacionalidad española.
España ganó 74.591 habitantes en el primer semestre del año, hasta 46,7 millones de personas, gracias en gran medida a un aumento de la inmigración, que sirvió para compensar el descenso demográfico debido a la caída de los nacimientos y la subida de las defunciones en este período, según los informes del INE Cifras de Población y Estadística de Migraciones (EM).
Entre enero y junio, el saldo migratorio español (llegadas menos salidas) fue de 121.564 personas, suficientes para compensar la caída demográfica (nacimientos menos muertes) de 46.273.
Así, se consolida el crecimiento de la población española iniciado en la segunda mitad de 2015 tras siete semestres de caídas consecutivas (desde 2012).
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