Aviones rusos hicieron prácticas militares en Maracay este miércoles - Runrun

Los aviones rusos que llegaron a Venezuela para realizar una maniobra militar combinada salieron la madrugada de este miércoles del aeropuerto Simón Bolívar con destino al estado Aragua. Una fuente independiente confirmó a El Pitazo que regresaron a Maiquetía a las 4:00 de la tarde.
De acuerdo con la fuente, las naves realizaron unos ejercicios durante la madrugada y aproximadamente a las 3:00am despegaron de la pista 10-28, que es la principal, hacia la ciudad de Maracay.
Residentes de zonas aledañas al aeropuerto de Maiquetía reportaron sonidos muy fuertes mientras los militares venezolanos y rusos efectuaban sus ejercicios y, posteriormente, cuando despegaron.
Este martes, la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, aseguró a El Pitazo que los aviones rusos estarían en Venezuela hasta este domingo 16 de diciembre y posiblemente la próxima parada sea Nicaragua. Esta acción de Vladimir Putin busca generar incomodidad en países de la región, de acuerdo con San Miguel.
Escrito por Sammy Paola Martínez para El Pitazo
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