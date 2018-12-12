Nicolás Maduro: Quien se quiera ir con sus embajadores de Venezuela que se vaya - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO informó que ordenó al ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, reunirse con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, para que le “lea la cartilla por última vez”
Maduro dijo que no teme a las advertencias que gobernantes del mundo han hecho si se juramenta como gobernante de Venezuela el venidero 10 de enero. Desde el palacio de Miraflores expresó que quien se quiera ir de Venezuela con sus embajadores lo puede hacer.
En rueda de prensa el mandatario aseguró que mandará al menos hasta el 2025, porque aún no sabe si se postulará para la reelección. En este sentido insistió en que quien no acepte esto y “se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. El que se quede en Venezuela tiene que respetar”.
Consideró que su gobierno tiene “suficientes amigos en el mundo” que quieren y respetan el país y por esa razón no va a caer en chantajes de otras naciones.
“Que hagan lo que quieran Venezuela tiene una constitución y una legalidad”, dijo.
Nicolás Maduro informó que ordenó al ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, reunirse con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, para que le “lea la cartilla por última vez y si se pasa de la raya que se vaya”.
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