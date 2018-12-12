El Mañanero de hoy #13Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

NELSON MARTÍNEZ, EX PRESIDENTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., murió este miércoles 12 de diciembre en las instalaciones del Hospital Militar, en Caracas.
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“A todos los trabajadores de Pdvsa: la muerte de Nelson Martínez es responsabilidad de Nicolás Maduro, quien, luego de nombrarlo ministro y presidente de la empresa, lo secuestró durante un año sabiendo que estaba enfermo. Lo humillaron y vejaron como han hecho con toda Pdvsa”, Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa #12Dic.
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