Exabogado de Trump es condenado a tres años de prisión

MICHAEL COHEN, QUIEN COMO ABOGADO personal del presidente Donald Trump una vez prometió “aceptar una bala” por su jefe, fue condenado el miércoles a tres años de prisión por una serie de delitos que incluyeron arreglar pagos secretos a dos mujeres, según él, por órdenes de Trump.
La sentencia coincidió con lo que pedían los fiscales federales.
Cohen, de pie solo en la mesa de la defensa, sacudió ligeramente la cabeza y cerró los ojos brevemente cuando el juez anunció la sentencia.
El juez de distrito William H. Pauley III dijo que el abogado merecía un crédito modesto por de admitir culpabilidad y cooperar en una investigación federal sobre los esfuerzos de Rusia para influir en las elecciones presidenciales.
Antes de anunciar la sentencia, Cohen dijo que asumía toda la responsabilidad por sus acciones. La “lealtad ciega… me llevó al sendero oscuro en vez del sendero de la luz”, dijo el exabogado.
Cohen entró al tribunal sin hablar con los reporteros.
El exabogado se ha declarado culpable de engañar al Congreso sobre sus gestiones en pro de la construcción de una torre Trump en Moscú, pues se abstuvo de revelar que tuvo tratos con funcionarios rusos sobre el tema incluso bien entrada la campaña presidencial.
Además en agosto Cohen se declaró culpable de violar normas de financiamiento de campaña al organizar pagos a la ex modelo de Playboy Karen McDougal y a la actriz pornográfica Stormy Daniels para que no revelara que tuvieron relaciones extramaritales con Trump.
Michael Avenatti, abogado de Daniels, estuvo presente en el tribunal. Avenatti representó a Daniels en una querella contra Cohen en que la actriz exigía que se le levante la prohibición de hablar sobre el supuesto amorío. Avenatti ha fustigado a Cohen durante meses en los programas noticiosos de la televisión, asegurando que merece ir a la cárcel.
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