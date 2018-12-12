 La producción petrolera en Venezuela cayó 4% en solo un mes
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La producción petrolera en Venezuela cayó 4% en solo un mes

EFE12 diciembre, 20182min1

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EL SOSTENIDO DESCENSO DEL BOMBEO petrolero de Venezuela se aceleró en noviembre con una caída de 4,37% respecto a octubre, hasta una producción de 1,137 millones de barriles diarios (mbd), más pronunciada que la registrada el mes anterior, cuando fue del 3,3%.

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