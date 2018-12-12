Condenan a argentino y venezolano a prisión por clonar tarjetas en Uruguay

LA JUSTICIA URUGUAYA condenó a un ciudadano argentino y a otro venezolano a 18 meses de prisión por practicar estafas con tarjetas de débito clonadas, informaron este martes fuentes oficiales.
Una investigación llevada a cabo por el departamento de Investigación de Delitos Financieros de Interpol Uruguay tras una alerta emitida por el Banco República (BROU), resultó en la detención de los dos hombre durante la operación “Potato”.
Los trabajos de inteligencia comenzaron luego de que el BROU señaló que en varios cajeros de Montevideo dos hombres estaban realizando operaciones fraudulentas con tarjetas de débito, presuntamente clonadas, y originarias de Argentina, de acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior.
La división de Interpo ejecutó un operativo para ubicar a los autores de las presuntas estafas, y a partir de los datos que el banco brindó, los dos fueron identificados mientras transitaban por la calle 18 de Julio, avenida principal de la capital.
También se pudo identificar el departamento en que ambos se alojaban, donde se incautaron dos celulares, dos gorras, 47 tarjetas con banda magnética, 126.500 pesos uruguayos (unos 3.800 dólares), 300 dólares, entre otros ítems.
Los autores de la estafa, el venezolano identificado por las iniciales S.Y.A.E, de 33 años de edad, y el argentino G.R.O.P., de 36 años, no contaban con antecedentes penales.
Ambos declararon ante la Fiscalía de Flagrancia de 14 Turno y el Juzgado Penal de 42º, donde se dispuso su condena como autores de un delito continuado de estafa, con una pena de 18 meses de prisión.
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