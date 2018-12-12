Sudeban fija nuevos límites de financiamiento con tarjetas de crédito - Runrun

LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (Sudeban), fijó nuevos límites para el financiamiento con tarjetas de crédito, como parte del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Mediante la Resolución Nº 091.18, de fecha 12 de diciembre, se establecen las “Normas relativas al incremento del límite para el financiamiento mediante tarjetas de crédito otorgado por las instituciones bancarias”, indica una nota de prensa de la Superintendencia.
La medida establece un límite máximo de financiamiento por Bs.S 204.000,00 y mínimo por Bs.S 5.000,00.
Las instituciones bancarias, con base en el análisis y evaluación de la información del cliente y en función de su perfil financiero, determinarán el límite que será aprobado por tarjeta de crédito, independientemente del número de tarjetas que posea en la institución bancaria.
El ente supervisor bancario consideró necesario adaptar y actualizar las normas existentes para fomentar la eficiencia y calidad de los servicios bancarios; así como salvaguardar los derechos de los usuarios y usuarias.
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