Conferry activa embarcación para temporada navideña - Runrun

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El Pitazo11 diciembre, 20181min42

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El buque Virgen del Valle, único con el que contaba en los últimos meses de este año la estatizada empresa Conferry para cubrir la travesía entre el estado Anzoátegui y la isla de Margarita, fue activado recientemente luego de dos mes paralizado por mantenimiento y fallas en los motores. Así lo anunció el nombrado por el presidente de la república Nicolas Maduro, como protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, con lo cual aspiran incrementar la movilización de pasajeros durante la temporada de diciembre.

Rivas confirmó la existencia de un cronograma para la recuperación integral del transporte a todos los niveles en la región, el cual se extenderá hasta el venidero año.

“Recientemente se rehabilitó y reparó un buque de Conferry que se puso al servicio no solo del pueblo de Nueva Esparta, sino también de todo el pueblo venezolano y de los turistas extranjeros que nos visitan”, expresó.

Sigue leyendo esta nota de Lilibeth Miquilena en El Pitazo

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