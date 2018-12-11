Exfuncionario de Pdvsa se declara culpable en EEUU de obstrucción judicial - Runrun

EL EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, que trabajó como oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), se declaró culpable de obstrucción a la Justicia en el caso de corrupción que implica a varios miembros de la compañía, informaron hoy las autoridades.
La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) explicó en un comunicado que Gravina Muñoz, de 56 años y original de Katy (Texas, EEUU), será juzgado el próximo 19 de febrero de 2019 por un cargo de conspiración en una trama de lavado de dinero y otro por falsear su declaración de impuestos federales.
En el escrito presentado por la acusación ante el juez del Distrito Sur de Texas, Kenneth M. Hoyt, se detalló que el empresario, que trabajó para Pdvsa desde su oficina de Houston, encubrió y destruyó pruebas de una investigación relacionada con casos de corrupción y sobornos pagados por empresas estadounidenses a funcionarios de la petrolera estatal venezolana.
El acuerdo de culpabilidad de Gravina, según matiza ICE, es parte del programa de cooperación que el acusado aceptó como opción para reducir su sentencia si, además, proporcionaba “información veraz, completa y precisa” a los abogados del gobierno.
El Departamento de Justicia de EE.UU. cuenta con las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación sobre Pdvsa y que admitieron aceptar sobornos a cambio de garantizar negocios adicionales con la empresa y un trato prioritario en el pago de facturas pendientes.
Entre los sospechosos se encuentra Abraham Edgardo Ortega, de 51 años y nacionalidad venezolana, que como exdirector ejecutivo de Finanzas admitió aceptar cinco millones de dólares en sobornos para “otorgar préstamos prioritarios a una compañía francesa y un banco ruso, ambos accionistas minoritarios en empresas conjuntas (“joint ventures”) con Pdvsa”.
La audiencia para conocer la sentencia contra Ortega tendrá lugar el próximo 9 de enero, en una corte del distrito sur de Florida.
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